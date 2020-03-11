Привет друзья! Я сейчас не буду перечислять всем известные индикаторы MACD, RSI, Parabolic SAR, Stochastic. И конечно же всем известный из моей статьи “ Лучшая стратегия для торговли бинарными опционами “ индикатор Bollinger Bands.

Сейчас я хочу уделить отдельное внимание лишь одному индикатору для торговли бинарными опционами! А это у нас индикатор CRYSTAL для торговли бинарными опционами и на рынке форекс. Мало кому еще известный, но постепенно набирающий популярность среди профессионалов валютного рынка и начинающих трейдеров.

Презентация индикатора CRYSTAL

Презентация индикатора впечатлила как меня, так и тех, кто ее смотрел. Всего за 16 минут торговли автор заработал 12.000 рублей. Это не много не мало, а 15% от имеющегося депозита 85.760 рублей.

В принципе для бинарных опционов это не так уж и много, но факт остается фактом – На форексе за 16 минут такую сумму уж точно не заработаешь! Разве только если ваш форекс баланс будет не менее 5000$.

О чем это я? Ах да – Видео презентация на индикатор CRYSTAL. Выкладываю для общего обозрения….

В этом видео четко видно, что индикатор действительно не перерисовывает сигналы. Все сигналы больше похожи на линии поддержки и сопротивления. Это особенно заметно на перекрестном сигнале, когда тренд пошел вверх.

Все сигналы без запаздывания – Сначала сигнал потом тренд. В общем не индикатор для торговли на бинарных опционах, а денежная машинка, которая четко печатает деньги.

История совершенных сделок

Также автор заценил свою историю совершенных сделок по сигналам Кристал. История оказалась почти ничем не хуже самой торговли, можно даже сказать, что немного лучше.

Как не удивительно – То, что было уже не изменишь таков закон торгов на валютном рынке и в частности на бинарных опционах.

Точное количество совершенных сделок я не считал, потому что их определенно не малое количество. Количество показанной истории – 5 дней. Общую историю торговли по индикатору Crystal вы можете посмотреть в этом видео –

Самое немаловажное в данном индикаторе это то что индикатор CRYSTAL является лицензированным продуктом, который привязан к двум счетам автора.

Это говорит о том, что данный индикатор действительно является продуктом автора. А не скаченный или купленный где, то на просторах интернета – сие действия не редко встречаются во всемирной паутине интернет.

На мое удивление при обращении к автору насчет лицензии и общей информации по индикатору он четко все это разъяснил. То есть автор идет на встречу и не морозится. Как это любят делать большинство авторов различных индикаторов, стратегий, торговых систем для валютного рынка.

Да! Любителей действительно не мало. Об этом можно долго писать, так как это далеко не первый автор, к которому я постучался на майл.

Кому понравился обзор индикатора CRYSTAL — Вы можете получить об этом индикаторе еще больше информации! Для этого переходите по кнопке чуть ниже этого теста на официальный сайт индикатора: —

Завершительная часть

На этом я буду завершать обзор индикатора Crystal и начинаю переходить к другому. Правда – Не прямо сейчас, но в самые ближайшие дни. Так что ждите обновления на моем блоге, подписывайтесь и следите за новостями в моей группе.